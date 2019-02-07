Открылся туристический портал Саратовской области «Огни Повожья»
Комитет по туризму Саратовской области запустил в работу новый туристический информационный портал Саратовской области.
Это современный и мощный ресурс, где представлена наиболее полная информация по возможностям туризма и отдыха, как для гостей нашего края, так и для самих саратовцев.
Здесь можно найти общие сведения о регионе, самые яркие достопримечательности, афиша мероприятий, маршруты, путеводитель, список гостиниц, туроператоров, возможность связаться с гидом. Портал доступен по адресу: www.огни-поволжья.рф.