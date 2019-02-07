7 Февраля 2019 01:30 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:02 | 06 февраля
"Семейные киночетверги" продолжатся и в феврале
17:19 | 06 февраля
«Евгений Онегин» возвращается на саратовскую сцену
16:38 | 06 февраля
Более 550 человек отдохнули с начала года в социально-оздоровительных центрах области по путевкам «Мать и дитя»
15:49 | 06 февраля
"Старосветская любовь" возвращается на историческую сцену
14:58 | 06 февраля
Открылся туристический портал Саратовской области «Огни Повожья»
14:00 | 06 февраля
В прошлом году в регионе временно трудоустроились почти девять тысяч подростков
12:53 | 06 февраля
В апреле изменится расписание движения поездов на Приволжской железной дороге
12:00 | 06 февраля
Петровчане начали инструктаж о поведении во время предстоящего паводка
11:09 | 06 февраля
Гандболисты "СГАУ-Саратов" провели "матч несбывшихся надежд"
10:17 | 06 февраля
Состоялось выездное заседание коллегии регионального министерства сельского хозяйства
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В прошлом году в регионе временно трудоустроились почти девять тысяч подростков

Новости