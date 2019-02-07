В апреле изменится расписание движения поездов на Приволжской железной дороге
В связи с ремонтными работами на инфраструктуре Приволжской железной дороги с 3 по 21 апреля изменится расписание движения поезда 213/214 Ростов-на-Дону – Саратов формирования Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД»). Время отправления поезда остается без изменений. Прибывать поезд в Саратов будет в 12:52 (по местному времени) на 43 минуты позже.
Актуальное расписание движения поездов можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также по телефону «горячей линии» 8 (800) 775-00-00.