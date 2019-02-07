Петровчане начали инструктаж о поведении во время предстоящего паводка

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Сотрудники администрации района проводят подворовые обходы, инструктажи и беседы с населением, распространяют памятки и листовки о правилах поведения при прохождении половодья с жителями, которые могут оказаться в зоне возможного подтопления. Также заполняется реестр, где указывается наличие детей и больных, нуждающихся в госпитализации и эвакуации на период паводка; наличие с/х животных; приезжих родственников и гостей.Специалисты администрации объясняют, как подготовить свой дом и участок к подтоплению – что необходимо сделать заранее, какие контакты необходимо иметь при себе, адреса лодочных переправ (планируется организовать 8 точек), а также, какие меры безопасности необходимо соблюдать и после того, как паводковые воды уйдут.«На сегодняшний день мы провели инструктаж с 128 петровчанами. До 25 февраля 2019 года мы намерены пройти каждый дом и пообщаться с каждой без исключения семьей, находящейся в зоне возможного подтопления», - рассказал заведующий сектором по делам ГО и ЧС Евгений Панин.