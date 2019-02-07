Гандболисты "СГАУ-Саратов" провели "матч несбывшихся надежд"

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"В сегодняшнем матче "СГАУ-Саратов" и "Университета Лесгафта-Невы", "волжане", в случае победы, могли догнать питерских гандболистов в турнирной таблице.Однако начало матча у саратовской команды не получилось. В атаке "жёлто-зелёные" долгое время не могли пробить теперь уже питерца Андрея Дьяченко, а в защите не всегда справлялись с игроками "Невы". В итоге в стартовом отрезке матча гости добились преимущества в пять мячей. Смена на последнем рубеже "аграриев" Юрия Сергеева на Евгения Лысакова, отметившегося несколькими сейвами, дала надежду болельщикам, что "аграриям" удастся вернуться в игру. Тем более, что у нашей команды наладилась игра в атаке и обороне. На перерыв команды ушли при счёте 10:14 в пользу "Университета Лесгафта-Невы".Во второй половине матча на площадке шла равная борьба, однако саратовцам никак не удавалось приблизится в счёте больше чем на три мяча. Тренерский штаб "аграриев" произвел ряд замен - на площадке появились резервисты, однако координально изменить ситуацию на площадке не получилось. Из позитивного стоит отметить появление на площадке 18-летнего воспитанника саратовского гандбола правого полусреднего "СГАУ-Саратов" Александра Подберёзного.Молодой игрок неплохо зарекомендовал себя в предсезонных турнирах в составе нашей команды и получил вызов в юношескую сборную России. Пятнадцать минут, которые ему отвёл на площадке тренерский штаб "аграриев" Александр использовал достаточно неплохо. Смог забросить в ворота того же Андрея Дьяченко два гола, заработать семиметровый бросок и отдать результативную передачу. Стоит порадоваться за молодого спортсмена. Итоговый счёт матча 24:29 в пользу "Университета Лесгафта-Невы". Саратовцы остаются на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата", - сообщает пресс-служба саратовского клуба.СГАУ-Саратов:Лысаков - 6/22 (27%), Сергеев 5/18 (27%), Бобров.Пономарёв - 7/15, Ковалёв - 5/9, Размаев - 3/4, Подберёзный - 2/3, Прокопьев - 2/3, Снитка - 1/2, Шарков - 1/1, Елистаратов - 1/3, Ахремочкин - 1/1, Трофимец - 1/2, Болотин - 0/1, Карибов - 0/2, Зяблов (н.в.).Следующий матч гандболисты "СГАУ-Саратов" проведут 10 февраля в г. Чехове против команды "Чеховские медведи".