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Саратовские деятели культуры участвует во встрече с Валентиной Матвиенко

Новости


Сегодня в Москве прошла встреча председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко с руководителями детских театров страны.

В мероприятии приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский, заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков, директор Санкт-петербургского Большого театра кукол Александр Калинин.

Тема встречи — проблемы детских театров в современных условиях, их роль и значение в воспитании подрастающего поколения, вопросы финансирования и укрепления материально-технической базы, обновления репертуара, поддержки гастрольных проектов и фестивального движения, а также законодательного обеспечения культурной и творческой деятельности.

Саратовскую область представляют первый заместитель министра культуры области Татьяна Астафьева, директор Саратовского театра кукол "Теремок" Александр Удалов, директор филармонии Анета Николаева, заместитель директора ТЮЗа Елена Ченченко.