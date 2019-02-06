Саратовские деятели культуры участвует во встрече с Валентиной Матвиенко
Сегодня в Москве прошла встреча председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко с руководителями детских театров страны.
В мероприятии приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский, заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков, директор Санкт-петербургского Большого театра кукол Александр Калинин.
Тема встречи — проблемы детских театров в современных условиях, их роль и значение в воспитании подрастающего поколения, вопросы финансирования и укрепления материально-технической базы, обновления репертуара, поддержки гастрольных проектов и фестивального движения, а также законодательного обеспечения культурной и творческой деятельности.
Саратовскую область представляют первый заместитель министра культуры области Татьяна Астафьева, директор Саратовского театра кукол "Теремок" Александр Удалов, директор филармонии Анета Николаева, заместитель директора ТЮЗа Елена Ченченко.