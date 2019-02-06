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В рамках Всемирного дня борьбы против рака медики провели профилактические акции для жителей области

Новости


При поддержке министерства здравоохранения региона в рамках Всемирного дня борьбы против рака специалисты Саратовского областного центра медицинской профилактики провели цикл мероприятий для жителей Саратова, Балаково и Энгельса.

На железнодорожном вокзале Саратова медики рассказывали жителям о профилактике онкологических заболеваний, правилах здорового образа жизни, раздавали информационные буклеты. Аналогичную акцию специалисты областного центра медпрофилактики провели на городской площади г. Энгельса совместно с волонтерами студентами Энгельсского медицинского колледжа Святого Луки (Войно-Ясенецкого).