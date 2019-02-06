Вчера в саратовских дворах работало 1662 рабочих по благоустройству
Вчера, 4 февраля, в работах по очистке дворовых территорий и крыш многоквартирных домов было задействовано 40 единиц спецтехники и 1662 дворников.
Проведены работы по очистке от снега и наледи на 509 придомовых территориях и 63 крыши очищено от сосулек.
Муниципальные инспекторы провели осмотр 256 дворов жилых домов, а также кровельного покрытия на предмет образования наледи. На момент проверки выявлено 235 нарушений. В адрес управляющих компаний направлено 235 предписаний на устранение нарушений.
В ходе повторных проверок установлено, что управляющими организациями устранены нарушения по 31 предписанию.
Всего с начало года проведен осмотр 9096 дворовых территорий, выдано 5742 предписаний соответствующим организациям для устранения выявленных нарушений. В ходе повторных проверок установлено, что управляющими организациями устранены нарушения по 2998 ранее выданным предписаниям