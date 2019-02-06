На этой неделе областной киновидеоцентр увеличивает количество киносеансов для детей и взрослых
На этой неделе областной киновидеоцентр увеличивает количество киносеансов для детей и взрослых.
Предлагается актуальное расписание кинопоказов на ближайшие три дня.
6 февраля:
12.00 – м/ф «Пчелка Майя и Кубок меда» (0+),
15.00 – х/ф «Со дна вершины» (12+),
7 февраля:
12.00 – м/ф «Чудо-Юдо» (6+),
15.00 – м/ф «На краю света: В поисках единорога» (6+) – показ в рамках ежемесячного проекта «Семейные киночетверги»,
8 февраля:
12.00 – м/ф «Папа-мама гусь» (6+),
15.00 – х/ф «Временные трудности» (12+)
Стоимость билетов – 70 рублей.