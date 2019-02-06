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15:00 | 05 февраля
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14:09 | 05 февраля
На этой неделе областной киновидеоцентр увеличивает количество киносеансов для детей и взрослых
13:18 | 05 февраля
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
12:29 | 05 февраля
С 1 февраля размер ежемесячной денежной выплаты увеличился на 4,3%
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На этой неделе областной киновидеоцентр увеличивает количество киносеансов для детей и взрослых

Новости
На этой неделе областной киновидеоцентр увеличивает количество киносеансов для детей и взрослых

На этой неделе областной киновидеоцентр увеличивает количество киносеансов для детей и взрослых.

Предлагается актуальное расписание кинопоказов на ближайшие три дня.

6 февраля:

12.00 – м/ф «Пчелка Майя и Кубок меда» (0+),

15.00 – х/ф «Со дна вершины» (12+),

7 февраля:

12.00 – м/ф «Чудо-Юдо» (6+),

15.00 – м/ф «На краю света: В поисках единорога» (6+) – показ в рамках ежемесячного проекта «Семейные киночетверги»,

8 февраля:

12.00 – м/ф «Папа-мама гусь» (6+),

15.00 – х/ф «Временные трудности» (12+)

Стоимость билетов – 70 рублей.