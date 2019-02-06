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С 1 февраля размер ежемесячной денежной выплаты увеличился на 4,3%

Новости
С 1 февраля размер ежемесячной денежной выплаты увеличился на 4,3%


В Саратовской области ее получают более 175 тысяч федеральных льготников.

По информации ОПФР области, в вместе с размером ЕДВ на 4,3% увеличилась и стоимость набора социальных услуг (НСУ), который получают федеральные льготники. С 1 февраля года его стоимость составила 1121,42 рубля. Из них 863,75 рубля направляются на обеспечение необходимыми медикаментами, 133,62 рубля - на санаторно-курортное лечение, 124,05 рубля - на проезд в пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Федеральные льготники , включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан, имеют право выбора на получение НСУ в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично. Например, можно оставить в натуральной форме лекарственную часть, а санаторно-курортную и транспортную часть получать в денежном эквиваленте.

Фото http://nm71.ru