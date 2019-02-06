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16-летняя девушка погибла из-за отравления выхлопными газами

Новости / ЧП
16-летняя девушка погибла из-за отравления выхлопными газами


По данному факту проводится доследственная проверка.

По информации пресс-службы следственного управления региона, в субботу вечером девушка совместно с тремя приятелями, двое из которых не достигли совершеннолетия, находилась в гараже на территории Саратовского района, принадлежащем родителям одного их юношей. Чтобы согреться, компания регулярно производила запуск двигателя автомашины, находившегося в гараже. Ночью подростки заснули в салоне авто.

Утром юноши проснулись, двое из них почувствовали ухудшение самочувствия. Их приятельница продолжала лежать на переднем сидении и не пробуждалась. Обеспокоенные парни попытались разбудить подругу, однако обнаружили, что она не подает
признаков жизни. Подростки позвонили в «скорую помощь». Рассчитывая помочь приятельнице, товарищи на автомобиле повезли ее навстречу медикам. Въехав на территорию Ленинского района Саратова, ребята передали подругу сотрудникам «скорой», однако те констатировали смерть девушки.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной гибели 16-летней девушки стало отравления выхлопными газами автомобиля. Двое из троих юношей госпитализированы в лечебное учреждение с аналогичным отравлением.

Следователям предстоит не только установить все обстоятельства случившегося, о проверить условия жизни и воспитания погибшей девушки и троих ее приятелей в семье, качество профилактической работы, проводимой территориальным отделом полиции по месту их жительства, а также характер воспитательной работы по месту обучения.

Фото http://delonovosti.ru