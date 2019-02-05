5 Февраля 2019 13:56 ВТОРНИК
Новости
12:29 | 05 февраля
С 1 февраля размер ежемесячной денежной выплаты увеличился на 4,3%
11:38 | 05 февраля
16-летняя девушка погибла из-за отравления выхлопными газами
10:47 | 05 февраля
В Хвалынске прошел этап чемпионата России по сноубайк-кроссу
09:55 | 05 февраля
Дело о взрыве в кафе: арендатору предъявлено обвинение
09:00 | 05 февраля
В Саратове отметят Новый год по-корейски
18:00 | 04 февраля
Городская администрация призывает УК, ТСЖ и ЖСК очистить кровли саратовских домов
17:09 | 04 февраля
Саратовский саблист стал бронзовым призером этапа кубка мира
16:16 | 04 февраля
Мэрия: движение трамваем восстановлено
15:23 | 04 февраля
В саратовских школах объявлен карантин
14:30 | 04 февраля
Саратовские школьники стали зрителями тематических киномероприятий, посвященных 75-летию снятия блокады Ленинграда
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Хвалынске прошел этап чемпионата России по сноубайк-кроссу

Новости / Спорт
В Хвалынске прошел этап чемпионата России по сноубайк-кроссу


Участие в соревнованиях приняли 20 спортсменов из 11 регионов страны, а также из Белоруссии.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, в ходе соревнований состоялось два заезда, по результатам которых победителем стал Олег Бибиков (Южно-Сахалинск). Он проехал трассу за 48 мин. 22 с. Второй результат показал Артем Юрчук (Южно-Сахалинск), третий – Антона Пестов (Каменск-Уральский).

В заезде девушек первое место заняла Светлана Баранова (Южно-Сахалинск), второе - Мария Шильдина (Тверь).

Параллельно с кроссом состоялся Кубок МФР по эндуро. Это езда по бездорожью и на специализированных спортивных трассах с естественными препятствиями. К трассе сноукросса был добавлен лесной участок со значительным изменением рельефа. Старт состоялся в формате «Ле-ман», когда спортсмены бегут до мотоциклов, запускают двигатель и уезжают на трассу. Победителем в этой дисциплине стал Сергей Терентьев (Севастополь). Вторым стал Олег Бибиков (Южно-Сахалинск), третьим – Евгений Телецкий (Минск).

Фото http://fullspeedrentals.com