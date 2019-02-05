В Хвалынске прошел этап чемпионата России по сноубайк-кроссу

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По информации министерства молодежной политики и спорта области, в ходе соревнований состоялось два заезда, по результатам которых победителем стал Олег Бибиков (Южно-Сахалинск). Он проехал трассу за 48 мин. 22 с. Второй результат показал Артем Юрчук (Южно-Сахалинск), третий – Антона Пестов (Каменск-Уральский).В заезде девушек первое место заняла Светлана Баранова (Южно-Сахалинск), второе - Мария Шильдина (Тверь).Параллельно с кроссом состоялся Кубок МФР по эндуро. Это езда по бездорожью и на специализированных спортивных трассах с естественными препятствиями. К трассе сноукросса был добавлен лесной участок со значительным изменением рельефа. Старт состоялся в формате «Ле-ман», когда спортсмены бегут до мотоциклов, запускают двигатель и уезжают на трассу. Победителем в этой дисциплине стал Сергей Терентьев (Севастополь). Вторым стал Олег Бибиков (Южно-Сахалинск), третьим – Евгений Телецкий (Минск).Фото http://fullspeedrentals.com