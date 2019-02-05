Дело о взрыве в кафе: арендатору предъявлено обвинение

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Напомним, что трагедия произошла 26 января в кафе, расположенном в поселке Лысые Горы. Вечером там проходило празднование юбилея одного из местных жителей. Во время праздника по неустановленным на данный момент причинам произошла утечка из газового баллона, который хранился в подсобном помещении. В результате раздался хлопок с последующим возгоранием. 23 гостя получили различные телесные повреждения, 12 из них были госпитализированы, один - 60-летний мужчина - скончался в лечебном учреждении.По информации СУ СКР по Саратовской области, на основе собранных по делу доказательств 46-летней жительнице поселка, арендовавшей помещение данного кафе, предъявлено обвинение. Вину в инкриминируемом деянии обвиняемая признала полностью. Ранее судом по ходатайству следственного органа в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото http://vestikavkaza.ru