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Дело о взрыве в кафе: арендатору предъявлено обвинение

Новости / ЧП
Дело о взрыве в кафе: арендатору предъявлено обвинение


Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

Напомним, что трагедия произошла 26 января в кафе, расположенном в поселке Лысые Горы. Вечером там проходило празднование юбилея одного из местных жителей. Во время праздника по неустановленным на данный момент причинам произошла утечка из газового баллона, который хранился в подсобном помещении. В результате раздался хлопок с последующим возгоранием. 23 гостя получили различные телесные повреждения, 12 из них были госпитализированы, один - 60-летний мужчина - скончался в лечебном учреждении.

По информации СУ СКР по Саратовской области, на основе собранных по делу доказательств 46-летней жительнице поселка, арендовавшей помещение данного кафе, предъявлено обвинение. Вину в инкриминируемом деянии обвиняемая признала полностью. Ранее судом по ходатайству следственного органа в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото http://vestikavkaza.ru