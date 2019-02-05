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В Саратове отметят Новый год по-корейски

Новости
В Саратове отметят Новый год по-корейски

Праздник пройдет сегодня в корейском центре "Тонмакколь".

В этом году Корейский новый год - Соллаль - отмечается февраля. Дата меняется ежегодно и выпадает на конец января или начало февраля. В Корее празднование длится три дня — сам Новый год, день до и день после.

Соллаль - семейный праздник, на эти дни все корейцы стараются вернуться в отчий дом или собираются в доме старшего в семье. Многие корейцы в праздник облачаются в традиционный костюм – ханбок. Праздник начинается с церемонии поклонения предкам - чхарэ. Рано утром семья отправляется на кладбище или устанавливает в доме алтарь, чтобы поприветствовать предков и попросить у них защиты на новый год. Корейцы считают, что в этот день взрослеют на год, независимо от даты рождения. Соллаль - один из почитаемых праздников в Корее. Считается, что этот день сигнализирует о приходе весны, о готовности природы к новой жизни.

По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, сегодня в центре "Тонмакколь" пройдет праздник для всех любителей корейской культуры. Во время праздника состоится демонстрация традиционной корейской свадебной церемонии. Молодожены скрепят узы брака в загсе на следующей неделе, а для традиционной церемонии в Саратов из Москвы специально привезли национальные корейские свадебные костюмы.

Фото https://3.bp.blogspot.com