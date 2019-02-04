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В саратовских школах объявлен карантин

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В саратовских школах объявлен карантин

Основанием для внеочередных каникул стало предписание Главного государственного санитарного врача по г.Саратову.

По информации комитете по образованию города, с 5 февраля 2019 года по 11 февраля включительно установлены внеочередные каникулы для обучающихся 1-11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.

Основание для введения карантина стало предписание Главного государственного санитарного врача от 4 февраля «О дополнительных мерах по предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования г.Саратова».

Фото http://lugansk1.info