Саратовский саблист стал бронзовым призером этапа кубка мира
Соревнования по фехтованию проходили с 1 по 3 февраля в Варшаве (Польша).
По информации министерства молодежной политики и спорта области, саратовский саблист Константин Лоханов в составе сборной команды России занял третье место в командных соревнованиях. Всего за победу боролись 27 команд.
В министерстве напомнили, что на сегодняшний день Константин Лоханов занимает первую строчку российского рейтинга среди саблистов.
Фото http://om-saratov.ru