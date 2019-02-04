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Мэрия: движение трамваем восстановлено
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Саратовские школьники стали зрителями тематических киномероприятий, посвященных 75-летию снятия блокады Ленинграда
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Мэрия: движение трамваем восстановлено

Новости
Мэрия: движение трамваем восстановлено

На линии вышли все маршруты, кроме №5.

По информации пресс-службы городской администрации, в настоящее время последствия ДТП, послужившего причиной затруднения в движении трамвайных маршрутов №9 и 10, ликвидированы. Кроме того, устранены неполадки в работе маршрутов №3 и 11. Исключение составляет трамвай №5 – его движение временно приостановлено.

Автобусные маршруты продолжают работу без сбоев. Некоторые из них (№№ 7, 14, 22, 23) ходят по измененной схеме движения.

Фото http://www.udmtv.ru