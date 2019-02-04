Мэрия: движение трамваем восстановлено
На линии вышли все маршруты, кроме №5.
По информации пресс-службы городской администрации, в настоящее время последствия ДТП, послужившего причиной затруднения в движении трамвайных маршрутов №9 и 10, ликвидированы. Кроме того, устранены неполадки в работе маршрутов №3 и 11. Исключение составляет трамвай №5 – его движение временно приостановлено.
Автобусные маршруты продолжают работу без сбоев. Некоторые из них (№№ 7, 14, 22, 23) ходят по измененной схеме движения.
Фото http://www.udmtv.ru