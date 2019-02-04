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Городская администрация призывает УК, ТСЖ и ЖСК очистить кровли саратовских домов

Новости / Новости ЖКХ
Городская администрация призывает УК, ТСЖ и ЖСК очистить кровли саратовских домов

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству рекомендует руководителям организаций, обслуживающих многоэтажные дома, ежедневно принимать неотложные меры по очистке кровельного покрытия многоквартирных жилых домов, территории (входных групп и тротуаров) от снега и наледи, обработке территории песко-соляной смесью.

Обращается внимание, что согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, которые утверждены постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170, накапливающийся на крышах снег должен по мере необходимости сбрасываться на землю, а при возникновении скользкости обработка дорожных покрытий должна производиться песко-соляной смесью.

Администрация муниципального образования «Город Саратов» предостерегает руководителей управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК о недопустимости указанных нарушений, а также об обязательном исполнении требований, установленных муниципальными правовыми актами и предлагает принять меры, направленные на устранение нарушения(й) и восстановление нарушенных прав потребителей.

Образование снежных навесов, наледи и сосулек на кровле зданий от снега и наледи представляют угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан.

Комитет по ЖКХ напоминает, что статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.