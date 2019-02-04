Саратовские школьники стали зрителями тематических киномероприятий, посвященных 75-летию снятия блокады Ленинграда
За две недели января областной киновидеоцентр провел 8 киномероприятий, посвященных 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Этот день воинской славы России отмечался в нашей стране 27 января.
Зрителями документальных кадров одной из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны стали 296 школьников. Это учащиеся начальных, 5-х и 7-х классов общеобразовательных школ Ленинского района г. Саратова. Ребята посмотрели также тематические художественные фильмы, которые по праву можно считать «золотым фондом» отечественного кинематографа.
Областной киновидеоцентр выражает благодарность педагогам МОУ «СОШ № 75», МАОУ «Гимназия № 87», МОУ «Лицей № 50» за привлечение учеников к мероприятиям, приуроченным к столь значимому для истории России событию и направленным на воспитание патриотических чувств у детей младшего и среднего школьного возраста.