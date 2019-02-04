4 Февраля 2019 23:43 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 04 февраля
Городская администрация призывает УК, ТСЖ и ЖСК очистить кровли саратовских домов
17:09 | 04 февраля
Саратовский саблист стал бронзовым призером этапа кубка мира
16:16 | 04 февраля
Мэрия: движение трамваем восстановлено
15:23 | 04 февраля
В саратовских школах объявлен карантин
14:30 | 04 февраля
Саратовские школьники стали зрителями тематических киномероприятий, посвященных 75-летию снятия блокады Ленинграда
13:39 | 04 февраля
В минувшие выходные в регионе произошло 29 пожаров
12:48 | 04 февраля
С территории Саратова вывезено 750 000 кубометров снега
11:50 | 04 февраля
"СГАУ-Саратов" сыграет с "Университет Лесгафта-Нева"
10:49 | 04 февраля
В Саратов с концертом приедет Серджо Милителло
09:54 | 04 февраля
В Вольском районе 75-летняя женщина погибла в огне
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В минувшие выходные в регионе произошло 29 пожаров

Новости
В минувшие выходные в регионе произошло 29 пожаров

За прошедшие выходные на территории Саратовской области пожарно – спасательные подразделения ликвидировали 29 пожаров и загораний. Наиболее значимые из них:

2 февраля в 00 ч. 42 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в расселённом доме на проспекте Энтузиастов в Заводском районе. Площадь пожара составила 250 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 10 человек личного состава.

2 февраля в 11 ч. 59 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в 2-х этажном частном доме на ул. 1-й Савельевский проезд в Ленинском районе. Площадь пожара составила 64 кв.м. На тушение выезжали 4 единицы техники, 16 человек личного состава.

2 февраля в 14 ч. 02 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в ангаре на ул. Осипова в Кировском районе. По предварительным данным пожар произошел из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Площадь пожара составила 40 кв.м. На тушение выезжали 4 единицы техники, 18 человек личного состава.

2 февраля в 20 ч. 56 м. на пульт «01» поступил сигнал о загорании сарая в с. Раздольное Лысогорского района. Сарай горел по всей площади. В сарае находились 12 голов крупнорогатого скота и 6 телят. Площадь пожара составила 100 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники.

3 февраля в 11 ч. 41 м. на пульт «01» г. Балашов поступил сигнал о пожаре в 3-х комнатной квартире 5-ти этажного дома на ул. Карла Маркса. В результате пожара погиб мужчина 1950 г.р. Из дома было эвакуировано 15 человек. Площадь пожара составила 15 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 10 человек личного состава.

3 февраля в 22 ч. 11 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в 2-х комнатной квартире 5-ти этажного дома на ул. Новоузенской. В результате пожара пострадал мужчина 1973 г.р. По предварительным данным пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении в нетрезвом состоянии. На тушение выезжали 3 единицы техники, 11 человек личного состава.