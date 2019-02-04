В минувшие выходные в регионе произошло 29 пожаров

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2 февраля в 00 ч. 42 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в расселённом доме на проспекте Энтузиастов в Заводском районе. Площадь пожара составила 250 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 10 человек личного состава.2 февраля в 11 ч. 59 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в 2-х этажном частном доме на ул. 1-й Савельевский проезд в Ленинском районе. Площадь пожара составила 64 кв.м. На тушение выезжали 4 единицы техники, 16 человек личного состава.2 февраля в 14 ч. 02 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в ангаре на ул. Осипова в Кировском районе. По предварительным данным пожар произошел из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Площадь пожара составила 40 кв.м. На тушение выезжали 4 единицы техники, 18 человек личного состава.2 февраля в 20 ч. 56 м. на пульт «01» поступил сигнал о загорании сарая в с. Раздольное Лысогорского района. Сарай горел по всей площади. В сарае находились 12 голов крупнорогатого скота и 6 телят. Площадь пожара составила 100 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники.3 февраля в 11 ч. 41 м. на пульт «01» г. Балашов поступил сигнал о пожаре в 3-х комнатной квартире 5-ти этажного дома на ул. Карла Маркса. В результате пожара погиб мужчина 1950 г.р. Из дома было эвакуировано 15 человек. Площадь пожара составила 15 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 10 человек личного состава.3 февраля в 22 ч. 11 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в 2-х комнатной квартире 5-ти этажного дома на ул. Новоузенской. В результате пожара пострадал мужчина 1973 г.р. По предварительным данным пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении в нетрезвом состоянии. На тушение выезжали 3 единицы техники, 11 человек личного состава.