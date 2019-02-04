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С территории Саратова вывезено 750 000 кубометров снега

Новости


Сегодня, 4 февраля, на очистку основных магистралей, дворов и прилегающих к предприятиям территорий выйдет порядка 130 единиц муниципальной техники и около 350 привлеченных спецмашин.

В день организована работа 9 звеньев на следующих адресах: ул. Волжская, ул. Чернышевского, ул. Крымская, ул. Астраханская, ул. Московская, ул. Дзержинская, ул. Соколовая, Привокзальная площадь, путепровод Радуга, а также в районе 5-ой Дачной.

Ротором расширят дорожное полотно на ул. Столыпина, ул. Усть-Курдюмская, ул. Лесопильная, ул. Новоузенская, ул. 8-ая линия, ул. 2-ая Поперечная.

Продолжаются работы по очистке дворовых территорий и крыш зданий от наледи, подходов к учреждениям социальной сферы, работают телефоны горячей линии для обращений граждан.

За прошедшие сутки вывезено порядка 20 тыс. куб. м снега (с начала зимнего периода - 750 000 куб. м), израсходована 41 т песко-соляной смеси и 9 т реагентов.