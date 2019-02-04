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"СГАУ-Саратов" сыграет с "Университет Лесгафта-Нева"

Новости
"СГАУ-Саратов" сыграет с "Университет Лесгафта-Нева"

Во вторник, 5 февраля, гандболисты "СГАУ-Саратов" проведут очень важный матч, который будет решать, кто на данном этапе будет располагаться на третьей строчке в турнирной таблице. "СГАУ-Саратов" или "Университет Лесгафта-Нева" ? Всё решится во вторник, в ФОК "Юбилейный" в 18-30.

Перед матчем капитан "жёлто-зелёных" Артём Пономарёв пресс-службе нашего клуба дал небольшой комментарий о матче против московского "Спартака" и поделился, как неудача в матче против лидера чемпионата повлияет на настрой "аграриев" в матче с питерской командой:

"К игре с лидером чемпионата, московским "Спартаком", мы готовились и с точки зрения физики и с точки зрения тактики. Готовились к напряжённой борьбе. С самого начала игры был отличный настрой, но к сожалению мы не смогли реализовать некоторые моменты, допустили ошибки, что и привело к поражению. Тем не менее обидное поражение от "красно-белых" не выбило из колеи игроков команды. Разобрали свои ошибки и на матч против "Университета Лесгафта-Нева" выйдем с настроем только на победу. Ждём болельщиков на игре! Нам важна ваша поддержка!!! "

По сообщению пресс-службы ГК "СГАУ-Саратов"