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В Саратов с концертом приедет Серджо Милителло

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В Саратов с концертом приедет Серджо Милителло

3 - 5 марта 2019 Папский органист Ватикана, профессор Папских Григориан-ского, Терезианского и Марианского университетов (Рим), профессор Международной академии органной импровизации в Монпелье (Франция), Почётный хормейстер и главный органист Флорентийского собора (Италия), выдающийся органист мирового уровня Серджо Милителло впервые прилетит в Россию и выступит на 27м Международном органном фестивале. 3 марта он прилетит в Саратов со священником Римско-католической церкви Андреа Джусто.

По предложению художественного руководителя Саратовского фестиваля, кандидата искусствоведения Олега Белоцерковского Серджо даст бесплатный концерт на только что установленном и освящённом новом органе в первом католическом храме, возведённом в России после 1917 года, в г. Марксе. Встречать ивестного музыканта будет в саратовском аэропорту и настоятель Церкви Христа Царя о. Боско Маршнер.

5 марта Серджио выступит в двух концертах – для детей-сирот области и на 27м Саратовском органном фестивале с редкоисполняемыми сочинениями И.С. Баха, его сыновей и католической музыкой Италии.

5 марта в Большом зале консерватории состоится 51й благотворительный концерт совместного Проекта Саратовской консерватории, Общественного Совета Министерства образования области и Детской школы искусств № 8 «Орган-в подарок детям» для воспитанников детских домов, интернатов и коррекционных школ. В программе «Прекрасная Италия» прозвучит классическая музыка. В ансамбле с выдающимся итальянским органистом, профессором Серджо Милителло выступят ансамбль вокальный музыки «Мелодия» (руководитель Шевелёва Ирина Геннадьевна) и учащиеся хореографического отделения Саратовского областного колледжа искусств, лауреат международных конкурсов скрипач Александр Бухаров (класс преподавателя Башак Елены Михайловны) и хореографический ансамбль «Реверанс» (класс преподавателя Дубицкой Елены Юрьевны) Детской школы искусств № 8, ансамбль «Росинки» Детской музыкальной школы № 6 под руководством Светланы Кудряшовой, молодая органистка Юлия Назарова (класс доцента Кийовски Ольги Юрьевны), певицы Виктория Уврачёва и Анжелика Шалунова (класс заслуженной артистки РФ, профессора Беловой Лилии Владимировны) и студенты театрального института Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова.