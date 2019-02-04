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В Вольском районе 75-летняя женщина погибла в огне
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В Вольском районе 75-летняя женщина погибла в огне

Новости / ЧП
В Вольском районе 75-летняя женщина погибла в огне


Проводится доследственная проверка.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 1 февраля в вечернее время жители станции Куриловка заметили возгорание одного из частных домовладений, о чем сообщили в пожарную службу. "Один из соседей поспешил на помощь жильцам загоревшегося дома. Благодаря тому, что двери жилища оказались не запертыми, ему удалось войти в горящее помещение и вынести из него 65–летнего спящего мужчину, получившего незначительные ожоги тела. Однако повторно войти в дом мужчина не смог, так как конструкции горящего здания стали обрушаться. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание. После тушения гоня под завалами сгоревшего дома, обнаружено тело 75-летней сожительницы хозяина домовладения", - сообщает пресс-служба следственного управления.

В пресс-службе отметили, что признаков насильственной смерти на теле погибшей женщины не обнаружено. В ходе проведенного осмотра места происшествия установлено, что в помещении дома имелось печное отопление. Со слов хозяина домовладения, жилище было отключено от электроснабжения. В вечернее время они с сожительницей растопили печь. После этого он заснул и очнулся, когда сосед вынес его на улицу из горящего дома. Мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Проводится судебно-медицинское исследование для установления причины смерти женщины, а также пожарно-техническая экспертиза с целью определения причины возгорания.

Фото http://stalker-world.net