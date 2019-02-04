Александра Говядина назначили вице-президентом по финансам компании «Балтика»

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Так, Ольга Гольчикова оставила должность вице-президента по финансам, перебравшись на такой же пост в компанию Integrated Supply Chain (Carlsberg Group, располагается в Цигельбрюке, Швейцария). Ее обязанности теперь будет выполнять уроженец Киева Александр Говядин, который с мая 2014 года по январь 2019 года трудился вице-президентом по финансам и ИТ Carlsberg Ukraine.В комментарии к новости Ольга Гольчикова поделилась радостью от того, что она смогла внести свой вклад в поступательное развитие пивоваренного бренда «Балтика». Она пожелала ему финансового благополучия. Что касается Александра Говядина, то он выразил готовность всячески способствовать выходу «Балтики» на новые высоты. Он подчеркнул, что осознает уровень ответственности и масштаба бизнеса, а также открывающиеся перед ним перспективы личного и профессионального развития.Ольга Гольчикова трудилась в должности вице-президента по финансам в компании «Балтика» с 2014 года. За это время бренду удалось повысить эффективность бизнеса и добиться стабилизации уровня операционной прибыльности. В рамках этого процесса компания сосредоточилась на эффективном управлении каналами и успешными национальными брендами. «Балтикой» применялся перманентный поиск возможностей для повышения эффективности цепочки поставок, внедрения культуры управления операционными расходами. Также компания постоянно проводила необходимую работу по оптимизации рабочего капитала, — напоминает ее пресс-служба.