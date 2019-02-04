4 Февраля 2019 06:27 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:42 | 03 февраля
Александра Говядина назначили вице-президентом по финансам компании «Балтика»
19:16 | 01 февраля
Михаил Гуцериев написал песню для мастера битбокса Вахтанга
17:17 | 01 февраля
24 детских сада планируется построить в Саратовской области в 2019 году
16:39 | 01 февраля
Работа по перерасчету пенсий сельских пенсионеров продолжается
15:49 | 01 февраля
Саратовская область готовится ко дню зимних видов спорта-2019
15:00 | 01 февраля
Центральная городская библиотека приглашает на встречу с Игорем Яцкевичем
13:51 | 01 февраля
GetTransfer.com направит $8 млн инвестиций на развитие B2C и B2B-решений
12:47 | 01 февраля
МЧС Саратовской области: за сутки восстановлено транспортное сообщение с четырнадцатью населенными пунктами
11:50 | 01 февраля
В Саратове выступили солисты Новой оперы
10:58 | 01 февраля
На Театральной площади пройдет традиционная ярмарка
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Александра Говядина назначили вице-президентом по финансам компании «Балтика»

Новости
Ведущий пивоваренный бренд России — компания «Балтика» (входит в Carlsberg Group) произвел перемещения на руководящих постах.
Александра Говядина назначили вице-президентом по финансам компании «Балтика»

Так, Ольга Гольчикова оставила должность вице-президента по финансам, перебравшись на такой же пост в компанию Integrated Supply Chain (Carlsberg Group, располагается в Цигельбрюке, Швейцария). Ее обязанности теперь будет выполнять уроженец Киева Александр Говядин, который с мая 2014 года по январь 2019 года трудился вице-президентом по финансам и ИТ Carlsberg Ukraine.

В комментарии к новости Ольга Гольчикова поделилась радостью от того, что она смогла внести свой вклад в поступательное развитие пивоваренного бренда «Балтика». Она пожелала ему финансового благополучия. Что касается Александра Говядина, то он выразил готовность всячески способствовать выходу «Балтики» на новые высоты. Он подчеркнул, что осознает уровень ответственности и масштаба бизнеса, а также открывающиеся перед ним перспективы личного и профессионального развития.

Ольга Гольчикова трудилась в должности вице-президента по финансам в компании «Балтика» с 2014 года. За это время бренду удалось повысить эффективность бизнеса и добиться стабилизации уровня операционной прибыльности. В рамках этого процесса компания сосредоточилась на эффективном управлении каналами и успешными национальными брендами. «Балтикой» применялся перманентный поиск возможностей для повышения эффективности цепочки поставок, внедрения культуры управления операционными расходами. Также компания постоянно проводила необходимую работу по оптимизации рабочего капитала, — напоминает ее пресс-служба.

Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код