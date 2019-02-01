Михаил Гуцериев написал песню для мастера битбокса Вахтанга

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Поклонники знаменитого поэта, чьи песни спеть за честь почитают многие звезды российской эстрады, удивлены философским хип-хопом, исполненным брутальным Вахтангом. Этот певец стал известен после побед на многочисленных конкурсах по битбоксу. Леонид Молочник и Алексей Золотарев стали авторами замечательной музыки к удивительным стихам Гуцериева, а режиссер Борис Милованов снял клип.Клип рассказывает об истории взросления молодого мужчины, а скорее его возвращении в детство, туда, где можно «в бане, растопленной мамой, утопиться от болезней и бед» настоящего. Михаил Гуцериев говорит в своих стихах о неизменном возврате к истокам – эти слова тронут за душу любого. Главный герой, роль которого исполнил местный парнишка Саид, ходит по окрестностям старого Баку. Именно там снимался клип (https://www.youtube.com/watch?v=iq-N6cUDOE0), в местах, которые в ближайшее время станут историей, будут закатаны асфальтом и застроены небоскребами.