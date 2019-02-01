24 детских сада планируется построить в Саратовской области в 2019 году
В 2019 году в Саратовской области в рамках национальных проектов и государственных программ планируется построить 24 детских сада и две школы.
Об этом на совещании по социально-экономического развитию области под председательством Полпреда РФ в ПФО рассказал министр строительства и ЖКХ региона Дмитрий Тепин.
Он сообщил, что в прошлом году в регионе введен 1 млн. 213,5 тыс. квадратных метров жилья. Завершено строительство 76 многоквартирных жилых домов, девяти детских садов, трех спортивных объектов, построено и реконструировано четыре школы.
Всего региональным проектом «Жилье» за период 2019-2024 годы предусмотрено строительство на территории Саратовской области 9,4 млн. кв. метров жилья.
В 2019 году регион приступил к реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Новое жилье смогут получить жители домов, признанных аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.