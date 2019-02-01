GetTransfer.com направит $8 млн инвестиций на развитие B2C и B2B-решений
Международная компания GetTransfer.com сообщила о закрытии очередного раунда инвестиций на $8 млн. В качестве инвесторов выступили несколько компаний, в числе которых вложения сделали Castel Capital, Emery Capital и S7 Group. Стартап намерен использовать привлеченные средства для расширения присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и США, а также продвижения на B2B рынке.
Создатель GetTransfer.com (https://gettransfer.com/ru) Александр Першиков рассказал, что клиенты онлайн-маркетплейса могут в значительной степени сократить бюджеты на поездки сотрудников между городами и в аэропорты. Он также отметил нацеленность компании на развитие B2B и B2C решений.
В прошлом году компания организовала по всему миру более 240 тыс. трансферов и увеличилась более чем в 10 раз. GetTransfer.com располагает 30 тыс. зарегистрированными на платформе транспортных средств, занимая лидерские позиции на рынке международных трансферных перевозок.