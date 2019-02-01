Центральная городская библиотека приглашает на встречу с Игорем Яцкевичем
3 февраля в 15.00 в литературно-музыкальной гостиной Центральной городской библиотеки состоится вечер авторской песни Игоря Яцкевича - лауреата международных конкурсов вокалистов.
Игорь Яцкевич исполняет русские, украинские народные песни, известные арии из оперетт теноровского звучания, романсы и бардовские песни.
Гостям вечера он представит свои авторские песни.
Приглашаем всех желающих. Вход свободный. Центральная городская библиотека (Ул. Зарубина, 158/162). (Тел.: 29-00-33).