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Работа по перерасчету пенсий сельских пенсионеров продолжается
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Саратовская область готовится ко дню зимних видов спорта-2019
15:00 | 01 февраля
Центральная городская библиотека приглашает на встречу с Игорем Яцкевичем
13:51 | 01 февраля
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12:47 | 01 февраля
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11:50 | 01 февраля
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10:58 | 01 февраля
На Театральной площади пройдет традиционная ярмарка
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Центральная городская библиотека приглашает на встречу с Игорем Яцкевичем

Новости


3 февраля в 15.00 в литературно-музыкальной гостиной Центральной городской библиотеки состоится вечер авторской песни Игоря Яцкевича - лауреата международных конкурсов вокалистов.

Игорь Яцкевич исполняет русские, украинские народные песни, известные арии из оперетт теноровского звучания, романсы и бардовские песни.

Гостям вечера он представит свои авторские песни.

Приглашаем всех желающих. Вход свободный. Центральная городская библиотека (Ул. Зарубина, 158/162). (Тел.: 29-00-33).