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МЧС Саратовской области: за сутки восстановлено транспортное сообщение с четырнадцатью населенными пунктами

Новости


На контроле в Главном управлении МЧС России по Саратовской области находится ситуация, связанная с прохождением комплекса неблагоприятных природных явлений и затруднением движения в ряде населенных пунктов Саратовской области.

В круглосуточном режиме проводятся работы по расчистке дорог.

За сутки восстановлено транспортное сообщение с 14 населенными пунктами. Остается затрудненным движение автотранспорта в 28 населенных пунктах, в которых проживает 3824 человека. Это Питерский (1 н.п.), Новоузенский (24 н.п.) и Озинский (3 н.п.) муниципальные районы.

Личный состав Волжского спасательного центра МЧС России продолжает выполнять работы в Озинском районе по расчистке дорог к н.п.Холманка, н.п.Комсомольский, н.п.Корепанов).

Всего к расчистке автомобильных дорог на затрудненных участках привлечено 48 единиц техники, 73 человек.

За сутки на телефон доверия поступило 8 звонков от граждан. По всем звонкам приняты необходимые меры реагирования.