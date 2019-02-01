МЧС Саратовской области: за сутки восстановлено транспортное сообщение с четырнадцатью населенными пунктами
На контроле в Главном управлении МЧС России по Саратовской области находится ситуация, связанная с прохождением комплекса неблагоприятных природных явлений и затруднением движения в ряде населенных пунктов Саратовской области.
В круглосуточном режиме проводятся работы по расчистке дорог.
За сутки восстановлено транспортное сообщение с 14 населенными пунктами. Остается затрудненным движение автотранспорта в 28 населенных пунктах, в которых проживает 3824 человека. Это Питерский (1 н.п.), Новоузенский (24 н.п.) и Озинский (3 н.п.) муниципальные районы.
Личный состав Волжского спасательного центра МЧС России продолжает выполнять работы в Озинском районе по расчистке дорог к н.п.Холманка, н.п.Комсомольский, н.п.Корепанов).
Всего к расчистке автомобильных дорог на затрудненных участках привлечено 48 единиц техники, 73 человек.
За сутки на телефон доверия поступило 8 звонков от граждан. По всем звонкам приняты необходимые меры реагирования.