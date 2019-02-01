В Саратове выступили солисты Новой оперы

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В первый вечер зрители увидели красивую и светлую сказку «Иоланта» П.И.Чайковского. В постановке, которая уже не одно десятилетие присутствует в репертуаре саратовского театра, приняли участие солисты Московского театра "Новая опера" им. Е. Колобова Елизавета Соина (Иоланта) и Нурлан Бекмухамбетов (Водемон). Перед спектаклем артисты встретились с журналистами и рассказали, насколько для них интересен данный проект.Елизавета Соина - выпускница Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, лауреат всероссийского конкурса. С 2011 года является солисткой театра Новая опера, в настоящее время задействована во всех ведущих оперных постановках театра. В 2016 году была номинирована на Национальную оперную премию «Онегин» за исполнение партии Мими в опере «Богема» Дж. Пуччини, в 2017 — на Национальную театральную премию «Золотая Маска» за исполнение партии Маргариты в опере «Фауст» Ш.Гуно.- Я рада возможности исполнить партию в одной из моих самых любимых опер, - поделилась Елизавета. – В Новой опере эту постановку несколько лет назад сняли с репертуара. Я очень жалею об этом. Поэтому с удовольствием приняла приглашение выступить на саратовской сцене.Нурлан Бекмухамбетов признался, что для него выступление в Саратове – большая ответственность. Напомним, что он является выпускником консерватории имени Л.В. Собинова, с 1996 по 2000 год служил солистом Саратовского театра оперы и балета. На сцене «Новой оперы» выступает с 2004 года. Является заслуженным артистом Республики Татарстан, заслуженным деятелем Казахстана.- Я очень благодарен руководству театра за утверждение моей кандидатуры на участие в спектакле и подаренную мне возможность на время вернуться в родные пенаты, - отметил вокалист. – Петь в родных стенах – всегда ответственно и приятно.Проект «Звезды российской оперы на саратовской сцене» продолжится в воскресенье, 3 февраля, спектаклем «Бал-маскарад» Дж.Верди. Главные партии исполнят солистка Большого театра России Елена Околышева и солист Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Чингис Аюшеев. Завершится проект 13 февраля. В этот день зрителей приглашают на спектакль «Травиата» Дж.Верди с участием солистки Московского театра «Новая опера» им. Е.Колобова и приглашенной солистки Большого театра России, лауреата Международных конкурсов Ирины Костиной (Виолетта) и солиста Московского академического Музыкального театра им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко, заслуженного артиста России Андрея Батуркина (Жорж Жермон).Фото пресс-службы Саратовского академического театра оперы и балета