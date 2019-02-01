Глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор призвал европейских политиков объединиться против популизма и экстремизма

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Очередные выборы в парламент Европы состоятся через четыре месяца, и многие эксперты не исключают, что на выборах могут показать хороший результат экстремистские и популистские партии. Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор видит в этом опасную тенденцию, которую необходимо переломить.«Сегодня многие семена того, что было посеяно раньше, сеются вновь: тяжёлая экономическая ситуация, идеи экстремистского национализма и слабость политического центра. Массы вновь смотрят в сторону опасного популизма, - заявил Вячеслав Моше Кантор. – Вернулись и многие лозунги: политики утверждают, что говорят «от имени народа», а своих противников объявляют «врагами народа».«На этой новой волне популизма из евреев опять делают козлов отпущения и подвергают преследованиям. То, что десять лет назад было немыслимым для нас, сейчас – реальность в некоторых частях Европы. Мы обращаемся к европейским лидерам с призывом объединить силы в борьбе с этим злом», - резюмировал глава ЕЕК.Выступление президента ЕЕК состоялось 23 января, на официальных мероприятиях Европарламента, посвящённых Международному дню памяти жертв Холокоста. В церемонии в Брюсселе приняли участие Виорика Дэнчилэ, премьер-министр Румынии, которая в настоящий момент председательствует в Европейском совете, ведущие официальные лица Европейского союза, лидеры еврейских общин стран Европы, непосредственные выжившие в Холокосте, дипломаты и другие почётные гости.Помимо Вячеслава Моше Кантора, на церемонии также выступили председатель Еврейского агентства в Израиле Ицхак Герцог, автор исторических бестселлеров и профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер, депутат Европейского парламента и председатель Рабочей группы по противодействию антисемитизму Хайнц Курт Беккер и выжившая в Холокосте Сьюзан Поллак.