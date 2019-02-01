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Глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор призвал европейских политиков объединиться против популизма и экстремизма

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Глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор призвал европейских политиков объединиться против популизма и экстремизма


Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор обратился к политическим лидерам Европы с предложением объединить усилия против новой волны популизма в преддверии выборов Европарламент.

Очередные выборы в парламент Европы состоятся через четыре месяца, и многие эксперты не исключают, что на выборах могут показать хороший результат экстремистские и популистские партии. Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор видит в этом опасную тенденцию, которую необходимо переломить.

«Сегодня многие семена того, что было посеяно раньше, сеются вновь: тяжёлая экономическая ситуация, идеи экстремистского национализма и слабость политического центра. Массы вновь смотрят в сторону опасного популизма, - заявил Вячеслав Моше Кантор. – Вернулись и многие лозунги: политики утверждают, что говорят «от имени народа», а своих противников объявляют «врагами народа».

«На этой новой волне популизма из евреев опять делают козлов отпущения и подвергают преследованиям. То, что десять лет назад было немыслимым для нас, сейчас – реальность в некоторых частях Европы. Мы обращаемся к европейским лидерам с призывом объединить силы в борьбе с этим злом», - резюмировал глава ЕЕК.

Выступление президента ЕЕК состоялось 23 января, на официальных мероприятиях Европарламента, посвящённых Международному дню памяти жертв Холокоста. В церемонии в Брюсселе приняли участие Виорика Дэнчилэ, премьер-министр Румынии, которая в настоящий момент председательствует в Европейском совете, ведущие официальные лица Европейского союза, лидеры еврейских общин стран Европы, непосредственные выжившие в Холокосте, дипломаты и другие почётные гости.

Помимо Вячеслава Моше Кантора, на церемонии также выступили председатель Еврейского агентства в Израиле Ицхак Герцог, автор исторических бестселлеров и профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер, депутат Европейского парламента и председатель Рабочей группы по противодействию антисемитизму Хайнц Курт Беккер и выжившая в Холокосте Сьюзан Поллак.

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК (https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/) работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.