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Илья Захаров завоевал второе золото на Кубке России

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Илья Захаров завоевал второе золото на Кубке России

Турнир, который является отбором для участия в серии Гран-при и Мировой серии FINA, а также в чемпионате мира и Универсиаде 2019 года, проходит в Саранске.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, вчера олимпийский чемпион из Саратова в паре со ставропольцем Евгением Кузнецовым завоевал золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Напомним, в первый день соревнований, 29 января, Илья Захаров также одержал победу в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина.

Фото http://cdn1.img.rsport.ru