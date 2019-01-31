В Саратове состоялась Всероссийская акция "Отцовский патруль"

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В церемонии открытия принимали участие министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов, уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя, председатель Саратовской региональной общественной организации «Совет отцов», член «Совета Отцов» при уполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребенка Николай Фетисов.В приветственном слове министр молодежной политики и спорта области отметил, что Саратовская область с 2014 года активно участвует в реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В настоящее время в регионе действуют 44 центра тестирования ГТО. «Мы совместно с Министерством спорта России работаем над тем, чтобы специализированных объектов для выполнения испытаний ГТО было больше. В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» в 2019 году будут выделены бюджетные средства на закупку оборудования для создания малых спортивных площадок при муниципальных центрах тестирования ГТО. В этом году будут установлены площадки ГТО в 16 муниципальных районах, а за три ближайшие года – для 30 районов», - сообщил Александр Абросимов.Тестирование проводилось по 6 видам испытаний: поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжки в длину с места толчком двумя ногами, сгибание и разгибании рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, рывок гири весом 16 кг, подтягивание из виса на высокой перекладине.Судьи центра тестирования ГТО отметили, что, видя пример родителей, ребята с большим энтузиазмом выполняли спортивные упражнения и добивались лучших результатов.Лучшие результаты:Демин Иван, Конищев Сергей, Медведев Евгений (5 ступень) выполнили норматив на золото – прыжок в длину с места толчком двумя ногами – 270 см;Седова Елизавета (5 ступень) выполнила норматив на золото – прыжок в длину с места толчком двумя ногами – 215 см;Маркушева Людмила (5 ступень) выполнила норматив на золото – наклон вперед из положения «стоя на гимнастической скамье» – 25 см;Ильин Владимир (5 ступень) выполнил норматив на золото – наклон вперед из положения «стоя на гимнастической скамье» – 24 см;Васильева Анастасия (3 ступень) выполнила норматив на золото – сгибание и разгибание рук в упоре, лежа на спине – 20 раз;Табояков Иван (5 ступень) выполнил норматив на золото – сгибание и разгибание рук в упоре, лежа на спине – 55 раз;Коротков Сергей (5 ступень) выполнил норматив на золото – поднимание туловища из положения «лежа на спине» – 64 раз;Седова Елизавета (5 ступень) выполнил норматив на золото – поднимание туловища из положения «лежа на спине» – 58 раз;Серов Андрей (5 ступень) выполнил норматив на золото – подтягивание из виса на высокой перекладине – 21 раз.