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С 1 февраля увеличится размер ЕДВ

Новости


С 1 февраля на 4,3% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).

В Саратовской области ее получают более 175 тысяч федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан.

Вместе с размером ЕДВ на 4,3% увеличится и стоимость набора социальных услуг (НСУ), который получают федеральные льготники.

С 1 февраля 2019 года его стоимость составит 1 121,42 рубля. Из них 863,75 рубля направляются на обеспечение необходимыми медикаментами, 133,62 рубля - на санаторно-курортное лечение, 124,05 рубля - на проезд в пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Напомним: федеральные льготники имеют право выбора на получение НСУ в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично. Например, можно оставить в натуральной форме лекарственную часть, а санаторно-курортную и транспортную часть получать в денежном эквиваленте.