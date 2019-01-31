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Около 4 тысяч саратовцев нашли работу благодаря ярмаркам вакансий

Новости
Около 4 тысяч саратовцев нашли работу благодаря ярмаркам вакансий


Всего в 2018 году в них приняло участие около 24 тысяч жителей Саратовской области.

По информации министерства занятости, труда и миграции области, в 2018 году центрами занятости населения проведено 323 ярмарки вакансий, участниками которых стали более 23,5 тыс. соискателей, 1,7 тыс. работодателей, представивших свыше 20,4 тыс. вакансий, а также 91 учебное заведение. В результате проведенных мероприятий 6 тыс. граждан получили направления для трудоустройства, 4 тыс. человек были трудоустроены.

- Большой популярностью среди граждан пользуются специализированные ярмарки вакансий для различных категорий граждан, например, женщин, граждан с инвалидностью, молодежи либо для подбора рабочей силы на определенные виды сезонных работ, - рассказали в министерстве. - Так, в 2018 году проведено 110 ярмарок вакансий с участием 1,4 тыс. граждан предпенсионного и пенсионного возрастов, 26 ярмарок с участием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Специализированные ярмарки вакансий проводились для женщин (проведено 36 ярмарок, в которых приняли участие 2,1 тыс. человек), для граждан, желающих принять участие в общественных работах (в 38 ярмарках приняли участие 2,3 тыс. человек), а также для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе для граждан с инвалидностью (78 ярмарок, 3,4 тыс. участников) и так далее.

Всего в 2018 году в центры занятости населения за содействием в трудоустройстве обратилось 53 тыс. человек. Уровень трудоустройства составил 81,4%. Трудоустроено более 43 тыс. человек, причем большинство из них - почти 33 тыс. человек - на постоянное место работы.