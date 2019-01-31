МЧС: за сутки восстановлено транспортное сообщение с 29 населенными пунктами
Главное управление МЧС России по Саратовской области и Саратовская территориальная подсистема функционируют в режиме «Повышенная готовность».
По информации пресс-службы управления, на контроле остается ситуация, связанная с прохождением комплекса опасных и неблагоприятных метеорологических явлений и затруднением движения в 43 населенных пунктах, в которых проживает 6359 человек. Это Питерский, Александрово-Гайский, Новоузенский и Озинский районы.
За сутки силами военных и привлеченных дорожных организаций, специалистов Волжского спасцентра МЧС России восстановлено транспортное сообщение с 29 населенными пунктами, при этом расчищено более 140 километров автомобильных дорог.
В МЧС отметили, что опасные и неблагоприятные метеорологические явления (осадки) на ближайшие сутки не прогнозируются.
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