В Саратове пресечен факт хищения газа
Возбуждены уголовные дела.
Саратовскими полицейскими совместно с УФСБ России по Саратовской области и специалистами ресурсоснабжающей организации выявлены факты хищения газа собственниками увеселительного заведения.
По информации регионального управления МВД, владельцы кафе, расположенного в нежилом здании в Заводском районе, произвели врезку в распределительный газопровод и тайно похитили газ. Их действиями ресурсоснабжающей организации причинен материальный ущерб на сумму около 2 млн рублей.
По выявленным фактам следователями полиции возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.