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Владелица картинг-центра выплатит штраф за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Новости / ЧП



29-летняя Ольга Климова стала фигуранткой уголовного дела после того, как получил травму 8-летний посетитель заведения.

По информации пресс-службы следственного управления региона, в июне 2016 года директор общества с ограниченной ответственностью «Картинг-А» организовала в нежилом помещении, расположенном на территории Фрунзенского района, картинг-центр, где осуществлялось оказание зрелищно-развлекательных услуг. 10 марта 2018 года 8-летний посетитель центра на картинг-автомобиле врезался в ограждение трассы, что привело к закрытому перелому костей правой голени.

Согласно заключению автотехнической судебной экспертизы картинг-автомобиль, на котором передвигался ребенок, не соответствует требованиям государственного стандарта, предъявляемым к безопасности таких машин. Был также проведен осмотр помещения развлекательного центра, в результате которого выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

В настоящее время деятельность картинг-центра прекращена. Имущественный и моральный вред, причиненный противоправными действиями, полностью возмещен.

- На предварительном следствии и в суде Климова полностью признала вину в инкриминируемом ей деянии. В соответствии с действующим законодательством судом в отношении нее прекращено уголовное преследование и применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 70 тысяч рублей, - сообщили в управлении.