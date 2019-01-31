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Сбербанк и РЭЦ запустили акселератор для несырьевых экспортеров

Новости / Бизнес
Каждому участнику акселератора помогут составить линейку конкурентоспособных экспортных товаров.

Сбербанк и РЭЦ запустили акселератор для несырьевых экспортеров

Сбербанк и Российский экспортный центр открыли совместную акселерационную программу развития экспортных компетенций на базе онлайн-платформы Банк бизнес-партнеров. По каждому участнику акселератора будет определена экспортная зрелость и составлен индивидуальный план действий. Навигатором-помощником в прохождении акселерации выступит менеджер Сбербанка, непосредственно услуги будет оказывать Российский экспортный центр и его аккредитованные партнеры.

Экспортная акселерация станет доступна для зарегистрированных пользователей онлайн-платформ Банк бизнес-партнеров – bankofpartners.com. Программа включает в себя образовательный модуль, консалтинговую поддержку, помощь в поиске зарубежных партнеров, логистическую поддержку и другие популярные у экспортеров сервисы. Ее цель — формирование комплексных компетенций в области внешнеэкономической деятельности у представителей бизнеса, а также создание условий «бесшовного» выхода на внешние рынки для потенциальных экспортеров либо для компаний, желающих расширить географию и ассортимент поставок.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Сбербанк готов помочь начать экспортную деятельность тем российским предприятиям, продукция которых конкурентоспособна на мировом рынке. По нашим данным, примерно 50 тыс. компаний, пользующихся сервисами и услугами Сбербанка, имеют мощный, но нереализованный экспортный потенциал. Для его реализации и развития мы формируем специальную экосреду участников ВЭД, частью которой призван стать и наш совместный с РЭЦ акселератор».

Андрей Слепнев, Генеральный директор Российского экспортного центра:
«Мы делаем особый акцент на массовом вовлечении малого и среднего предпринимательства в экспортный бизнес. Изучив лучшие мировые практики, мы запускаем собственные акселерационные проекты, первый из которых – со Сбербанком. Акселерационные программы позволят адаптировать участников ко всем сложным процессам международной торговли, найти партнеров по бизнесу, заключить экспортные контракты, и самое важное, показать российским предприятиям, что экспорт – это реальность. Одна из ценностей РЭЦ заключается именно в том, чтобы сделать то, что кажется бизнесу сложным в экспортной деятельности, простым и доступным».

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