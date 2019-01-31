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Тонна меда – в агрокомплексе Юрия Лужкова собрали первый урожай полезного продукта

Новости / АПК / Общество
Экс-мэр Москвы, фермер, пчеловод Юрий Лужков рассказал об итогах сбора мёда в своем агрокомплексе «Веедерн», расположенном в Калининградской области.

Тонна меда – в агрокомплексе Юрия Лужкова собрали первый урожай полезного продукта

«Мы получили первый медовый урожай – за первый год удалось собрать около 1 тонны полезного продукта. Основные наши сорта – это гречишный, рапсовый и луговой мед. Часть полученного объема идет на обеспечение зимнего хранения пчёл, часть будет реализована под нашим брендом «Медовые Лужки», - рассказал экс-мэр.

Напомним, в хозяйстве приступили к активному развитию производства меда в августе прошлого года. Тогда было решено использовать специальные мобильные платформы – траллеры для перевозки пчелиных ульев в места цветения медоносных растений и в засеянные поля.

«Ситуация с климатом в Калининградской области получше, чем в Калужской области, где я построил свою домашнюю пасеку и продолжаю заниматься пчеловодством. Искренне рад расширить географию для одного из своих главных увлечений и создать настоящую фермерскую пасеку. В этом году я рассчитываю увеличить объем своего урожая в два раза – до 2-х тонн», - добавил Лужков.

Ранее экс-мэр отмечал, что фермерскому хозяйству необходимо быть по своей сути многоукладным, чтобы использовать все разнообразие инструментов для эффективной хозяйственной деятельности.

Агрокомплекс экс-мэра в Калининградской области занимается выращиванием зерновых и переработкой сельскохозяйственной продукции (основное направление – производство гречневой крупы полного цикла), а также мясным и молочным животноводством, в частности, племенным овцеводством. "Веедерн" занимается племенным разведением лошадей ганноверской породы, а также разведением лошадей голштинской и тракененской пород.

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