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Минприроды формирует региональный кадастр отходов производства и потребления за 2018 год

Новости


Министерство природных ресурсов и экологии области приступило к формированию регионального кадастра отходов производства и потребления за 2018 год.

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 10 июля 2008 года № 285-п юридические лица и индивидуальные предприниматели, в процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы, ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляют в министерство природных ресурсов и экологии области сведения для внесения в региональный кадастр отходов.