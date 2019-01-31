В рамках "Семейных киночетвергов" состоится показ художественного фильма «Со дна вершины»
Сегодня 16.00 в кинозале «На Рижской» состоится показ художественного фильма «Со дна вершины» (12+, реж. Я.Поляруш, Т.Цоцория, К.Кутуев).
Герой картины — чемпион юношеской сборной по горным лыжам Алексей. У него успешно складываются спортивная карьера и личная жизнь. Но однажды в жизни Алексея происходит трагический инцидент, после которого меняется абсолютно все…
Кинолента основана на реальных событиях.
Главные роли в фильме исполнили: Павел Шевандо, Ксения Кузнецова, Владимир Вдовиченков, Ирина Розанова, Сергей Пускепалис, Нонна Гришаева, Сергей Никоненко и др.
Стоимость билета – 70 руб./чел.
Адрес кинозала «На Рижской»: ул. Рижская, д. 1 (остановка общественного транспорта «Котельная»).