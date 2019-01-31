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Инспеткорские проверки выявили нарушения уборки снега в большинстве саратовских дворов

Новости
Инспеткорские проверки выявили нарушения уборки снега в большинстве саратовских дворов

За сутки сотрудники Государственной жилищной инспекции области и комитета ЖКХ в Саратове осмотрели 289 придомовых территорий.

На 252 адресах были обнаружены нарушения - излишний снег и наледь на крышах многоквартирных домов и придомовых территориях. Управляющие организации оперативно устраняют нарушения.

За данный период рабочие расчистили 617 придомовых территорий и 59 крыш многоквартирных домов. В городе работают 28 бригад альпинистов, 1751 дворник и 42 единицы техники во дворах, в том числе привлеченная техника от организаций.