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Игорь Баголей официально приступил к обязанностям директора Саратовского ТЮЗа

Новости
Игорь Баголей официально приступил к обязанностям директора Саратовского ТЮЗа

Сегодня на общем собрании коллективу Саратовского театра юного зрителя представили нового руководителя - Игоря Баголея.

Заслуженный артист России Игорь Баголей закончил театральное училище в Саратове. С 1990 года он работал в театре драмы, на сцене которого исполнил огромное количество главных ролей. С 2006 года он ведет актерский курс в театральном институте Саратовской консерватории.
«Это знаменательное событие представить вам Игоря Баголея, человека известного не только в театральной жизни, но каждому саратовцу. Вот уже 30 лет он является актером, при этом постоянно совершенствует мастерство, пробует себя уже и в качестве режиссера, является преподавателем. Человек знает, как строится процесс в театральном мире, знает, как строится процесс постановки, как течет жизнь в театре. При этом не важно, драма это, ТЮЗ, оперетта, от жанра это не зависит», - сказала министр культуры Татьяна Гаранина.

Она пожелал новому директору оказывать поддержку коллективу и сохранить его.

«Быть директором в наше время совсем не просто. Команда слаженная, работоспособная, профессиональная. Каждый на рабочем месте исполняет не только свои рабочие обязанности, но и делает это с большой ответственностью. Игорь Михайлович является таким же ответственным человеком, я думаю в такой команде у нас все получится», - добавила Татьяна Гаранина.
Она сообщила, что в ходе разговора с Игорем Баголеем, обсуждалось, что помощь сотрудникам театра будет оказана по всем направлениям, а все вопросы будут решаться сообща.

Гаранина также попросила Игоря Баголея сохранить ауру и традиции тюзовцев, - сообщает пресс-служба ведомства.