В Саратовской области продлен срок предоставления регионального материнского капитала

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Одобренный единогласно законопроект предлагает дополнительно предоставить право на получение регионального материнского капитала в размере 103 800 рублей жителям области, родившим (усыновившим) третьего или последующего ребенка в 2017 году. После вступления нормативного акта в силу, за назначением капитала родители смогут обращаться в период с 2020 года по 2040 год, по достижению детьми возраста 3-х лет в органы социальной защиты населения.Напомним, закон области «О региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области» реализуется с 1 января 2012 года. Предусмотрены два направления использования регионального капитала: улучшение жилищных условий и получение образования детьми. Обращаться за назначением регионального капитала граждане могут не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения третьего или последующего ребенка и не позднее дня достижения им возраста 18 лет (в случае обучения в образовательной организации – 23 лет).Всего за время реализации закона региональный материнский капитал получили почти 4,5 тысяч семей области.