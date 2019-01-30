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В Саратовской области продлен срок предоставления регионального материнского капитала

Новости


Сегодня, 30 января, исполняющий обязанности министра социального развития области Ирина Бузилова представила на заседании Саратовской областной Думы инициированный Губернатором Саратовской области В.В.Радаевым законопроект о внесении изменений в статью 2 закона Саратовской области «О региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области».

Одобренный единогласно законопроект предлагает дополнительно предоставить право на получение регионального материнского капитала в размере 103 800 рублей жителям области, родившим (усыновившим) третьего или последующего ребенка в 2017 году. После вступления нормативного акта в силу, за назначением капитала родители смогут обращаться в период с 2020 года по 2040 год, по достижению детьми возраста 3-х лет в органы социальной защиты населения.

Напомним, закон области «О региональном материнском (семейном) капитале в Саратовской области» реализуется с 1 января 2012 года. Предусмотрены два направления использования регионального капитала: улучшение жилищных условий и получение образования детьми. Обращаться за назначением регионального капитала граждане могут не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения третьего или последующего ребенка и не позднее дня достижения им возраста 18 лет (в случае обучения в образовательной организации – 23 лет).

Всего за время реализации закона региональный материнский капитал получили почти 4,5 тысяч семей области.