Инициативу проведения Всероссийского урока, посвященного блокаде Ленинграда, озвучила Ирина Ясакова
Депутат и глава фонда «Служу России» Ирина Ясакова выступила с инициативой проведения Всероссийского урока, посвященного 75-летию снятия блокады Ленинграда (https://yadi.sk/i/CIisZEFYT5O5QA). Она отметила, что этот урок разработан специалистами программы «Учитель для России». Его смогут провести педагоги любой школы РФ на уроке истории или на классном часе для учеников 6-11 классов, воспользовавшись специально созданным методическим гидом.
Также Ирина Ясакова рекомендовала структурам образования оказать содействие в организации просмотра школьниками художественного патриотического фильма «Спасти Ленинград» и документального фильма «Михаил Зорин. Жизнь идёт. Жизнь продолжается». Фильм «Спасти Ленинград», основанный на реальных событиях, произошедших на Ладоге осенью 1941 года, на днях вышел в широкий прокат в кинотеатрах страны при поддержке фонда «Служу России». Документальный фильм о Михаиле Зорине расскажет о героическом подвиге солдата, участвовавшего в освобождении Ленинграда и прошедшего через всю войну, а также об эпизодах битвы на Невском пятачке.