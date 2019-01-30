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В ФОК "Заводской" прошли финалы турнира "Золотая шайба"

Новости


28 января на базе ФОК «Заводской» в Саратове прошли финальные соревнования турнира по хоккею с шайбой в рамках Всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в средней возрастной группе (2006-2007 г.р.).

За право на участие во всероссийских соревнованиях клуба «Золотая шайба» боролись шесть команд из Вольского, Марксовского, Лысогорского, Энгельсского районов, г. Саратова, г. Балаково.

По итогам игр призовые места распределились следующим образом:

1 место – команда "Союз" Вольского района;

2 место – команда "Подсолнух" Лысогорского района;

3 место – команда "Химик" Энгельского района.

Команды, занявшие призовые места, и лучшие игроки были награждены кубками, медалями и грамотами министерства молодежной политики и спорта Саратовской области.

Напомним, «Золотая шайба» - один из общественно значимых проектов Приволжского федерального округа, который реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.