3 февраля – оперный бестселлер Верди в проекте «Звезды российской оперы на саратовской сцене»

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Каких только определений не заслужила эта опера: ее называют «политическим и романтическим триллером», «балом на краю преисподней» или «взрывом любовного дуэта на ужасном поле казней, где жизнь пробивается лишь в виде горькой проклятой травы». Популярность оперы приобрела какие-то космические масштабы. Говорят, что в честь одной из героинь, колдуньи Ульрики назван даже астероид.Ни у одной оперы Верди не было столько проблем с цензурой. Причиной тому стало то, что в основе сюжета лежит реальная история убийства шведского короля Густава III. Накануне премьеры оперы в 1858 г. произошло покушение на Наполеона III, и либретто нового творения Верди цензура не пропустила. Чтобы спасти свое произведение композитор перенес место действия в Америку и жертвой сделал не короля, а губернатора. Однако сама история осталась неизменной: граф Ричард погибает от руки друга, в жену которого был влюблен.По яркости, мелодическому богатству, драматизму и психологической правде «Бал-маскарад» принадлежит к вершинам творчества Верди. Несмотря на это, его редко можно встретить на российской сцене. Написанный в стиле, близком большой французской опере, спектакль требует серьезных финансовых затрат и хороший состав голосов. По счастью, саратовский зритель может увидеть оперный бестселлер Верди и насладиться прекрасным исполнением 3 февраля в рамках «Звезд российской оперы на саратовской сцене». В спектакле выступят ведущий тенор Московского Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, лауреат Международных конкурсов, заслуженный артист Республики Бурятия Чингис Аюшеев (Граф Ричард) и солистка Большого театра России, лауреат Международных конкурсов Елена Околышева (Ульрика). Не пропустите!