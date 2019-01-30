Саратовские предприятия стали лауреатами конкурса «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века»
Подведены итоги юбилейного, сорокового, конкурса «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века», в рамках которого была отмечена продукция ряда предприятий Саратовской области.
В частности, Золотым знаком было награждено ООО «Петра» (г. Петровск) за мужские и женские костюмы и халаты марки. Аналогичным призом были отмечены морозильники производства ООО «СЭПО-ЗЭМ».
Обладателем Золотых знаков также стала канцелярская продукция ООО «СТАММ».
Всего было присвоено 99 Платиновых и 67 Золотых Знаков качества «Всероссийская марка».
Сорок первый конкурс «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» проходит с 15 января по 25 мая 2019 года.